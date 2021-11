»Potrebovali bi pokončne strokovnjake in razumno vlado, imamo pa nočno moro«

IZJAVA DNEVA

"Na zdravo pamet ne dam prav veliko; pogosto je stkana tudi iz predsodkov in zablod, ne le iz modrih izkušenj. A začnimo s stroko. Ob vsem spoštovanju do strokovnjakov in strokovnjakinj je pač treba priznati, da stroka, ki naknadno ugotovi, da je v zapisniku napaka - kar se je pred kratkim zgodilo vsem nam v posmeh -, pač ni stroka, ki bi ji lahko brezpogojno zaupali. Pri nas imamo precej nesrečne razmere: najprej je sedanja oblast počistila z vsemi v stroki, ki ji politično niso bili pogodu, in zdaj poslušamo ljudi, ki so najbrž povsem dobri strokovnjaki, a se hkrati podrejajo in poklekajo pred sedanjo oblastjo. Pa prav zdaj bi najbolj potrebovali pokončne strokovnjake in razumno vlado. Kar imamo, pa je nočna mora."

(Sociologinja Tanja Rener o tem, zakaj tolikšen odpor proti cepljenju in nezaupanje v stroko, češ da je cepiva prehitro izumila; v intervjuju za Primorske novica)