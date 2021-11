Ihan: »To je popolno laganje in strašenje staršev«

Imunolog dr. Alojz Ihan priporoča tretji odmerek cepiva in opozarja, da iniciativa Slovenski zdravniki, v kateri so tudi veterinarji in zobozdravniki, nepotrebno straši glede cepljenja otrok

Alojz Ihan v oddaji Odmevi

© TV Slovenija

Svetovalna skupina za cepljenje se je sestala na temo tretjega oziroma poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19. Čeprav stališča še niso bila javno objavljena, je možno, da bodo kmalu priporočili, naj bo poživitveni (tretji) odmerek potreben za veljavnost potrdila o cepljenju. V oddaji Odmevi na TV Slovenija je o slednjem in o izjavi iniciative Slovenski zdravniki, ki dvomi, da je cepivo proti covidu-19 varno za otroke, spregovoril član svetovalne skupine ter sodelavec inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete dr. Alojz Ihan.

Predsednica omenjene svetovalne skupine Bojana Beović je dejala, da se zaradi upada imunosti in razširjenosti virusa zdi poživitveni odmerek "logičen ukrep". "Smo dovolj daleč, da se priporoča vsem po 18. letu, da se cepijo. Seveda pa stvar še ni pripravljena na ravni sedemindvajseterice. Ravno jutri bosta dva sestanka, na katerih se bomo strokovnjaki pogovarjali s predstavniki podjetij Moderna in Pfizer, ki nam bodo najbrž utemeljevali, zakaj bi bil tretji odmerek učinkovit. Seveda pa s terena neprestano dobivamo informacije, da v resnici prva dva odmerka ne zadoščata. Danes smo na primer slišali, da je nekje 20 starejših umrlo zaradi covida. Na začetku leta so bili že kompletno cepljeni. Ampak od takrat je minilo že kar nekaj časa, starejši tudi nekoliko slabše odreagirajo na cepivo. To so sporočila, ki kažejo, da je nekaj treba narediti, in mi smo seveda absolutno dali kot nujno, da se cepijo vsi starejši, se pravi, vsi nad 50 let. Tako zaradi sebe, ker je to ruleta, ki se je ni za igrati, in ker je ruleta za družbo. Torej, tisti, ki polnijo bolnišnice, bi se na neki način cepili ne samo zaradi sebe, ampak bi se morali cepiti tudi zaradi družbene situacije. In kot rečeno, to priporočamo tudi vsem preostalim nad 18 let, zlasti tistim, ki so cepljeni z vektorskimi cepivi," je dejal Ihan.

O tem, kaj bo igralo vlogo pri statusu cepljenosti, pa je Ihan odgovoril: "Starost, predvsem pa stanje epidemije. Ko imamo epidemijo, kot jo imamo pri nas, takrat je zelo zaželeno, da ima vsak tretji odmerek, kar omogoča nivo protiteles, ki ščiti pred okužbo in pred prenašanjem okužbe. Ne gre samo za skrb zase, ki je sicer absolutno potrebna za vse starejše od 50 let, ampak tudi za stanje epidemije, ki se ga da ublažiti, če se vsi ogrnemo v protitelesa, s katerimi preprečujemo širjenje epidemije."

"Ne gre samo za skrb zase, ki je sicer absolutno potrebna za vse starejše od 50 let, ampak tudi za stanje epidemije, ki se ga da ublažiti, če se vsi ogrnemo v protitelesa, s katerimi preprečujemo širjenje epidemije."



Alojz Ihan

O cepljenju otrok do 12 let Ihan meni, da bi se morali najprej cepiti odrasli. "Dobesedno dolžni smo, še posebej tisti, ki smo starejši, ker smo neposredni kandidati za to, da zasedemo mesto v bolnišnicah in s tem dajemo družbo – če se razglasimo ali ne – v neko statično stanje, ki ga ne želimo. Ampak pri otrocih je treba tudi vedeti, da tudi oni zbolevajo. To je zelo težka bolezen, pri kateri je treba otroka intenzivno zdraviti. Imamo desetine otrok v bolnišnici."

V Sloveniji zdaj cepimo izključno z mRNK-cepivi, ki jih že od začetka razvoja spremljajo pomisleki o domnevni kancerogenosti, vplivu na genski zapis. Pred dnevi je iniciativa Slovenski zdravniki, ki jo sestavlja 38 zdravnikov in zobozdravnikov, nekaj veterinarjev, farmacevtov in inženirjev, na politiko in stroko naslovila pismo, ker dvomijo, da je cepivo proti covidu-19 varno za otroke.

"Dobesedno dolžni smo, še posebej tisti, ki smo starejši, ker smo neposredni kandidati za to, da zasedemo mesto v bolnišnicah in s tem dajemo družbo – če se razglasimo ali ne – v neko statično stanje, ki ga ne želimo."



Alojz Ihan

"Če na primer gledamo ravno glede posledic cepljenja otrok: v tem pamfletu je navedeno, da predvidevajo, da bi bilo 100 mrtvih otrok na milijon cepljenih. In potem povedo, kako so prišli do tega: iz registracijske študije Pfizerja. Ker je bilo 40.000 udeležencev v več skupinah. Od teh udeležencev je bilo v treh mesecih šest mrtvih. Štirje v kontrolni skupini, dva v cepljeni. In seveda, to so smrti, ki nastanejo, če veliko ljudi opazuješ dlje časa. Ampak ta skupina je vzela eno od podskupin, 10.000, v kateri je bila ena smrt na strani cepljenih. Iz tega je izračunala, da bi bil v primeru cepljenja en otrok na 10.000 mrtev, kar pomeni 100 na milijon. To je popolno laganje in strašenje staršev, ki se ob takih številkah potem ne morejo odločati za cepljenje," je še dejal Ihan.