»Nasprotovanje cepivom spada v srednji vek, ne pa v sedanjost«

IZJAVA DNEVA

"Naš odnos do cepiv je predvsem posledica preteklosti. Že v 60. letih prejšnjega stoletja smo imeli obsežen program ozaveščanja o cepivih v boju proti otroški paralizi in drugim nalezljivim boleznim. Portugalci se še vedno dobro zavedajo pomembnosti cepljenja. Kljub temu pa je bilo predvsem na začetku cepljenja kar nekaj dvomov o varnosti cepiv, predvsem, ker so bila razvita tako hitro. Proti pomislekom smo se bojevali z dobrim obveščanjem, ljudem smo skušali redno posredovati vse potrebne informacije. Pri vodenju programa cepljenja in ko govorim s sodelavci, bolj ali manj uporabljam vojaški besednjak. V epidemiji sta le dve strani: na eni strani je virus, na drugi družba. Na kateri strani ste, če ne verjamete v cepljenje? Tu ni nevtralnega tabora, na strani virusa ste. Virus se lahko med nami širi in nas napada le prek prenašalcev. Nasprotovanje in očitki cepivom spadajo v srednji vek, v 12. ali 13. stoletje, ne pa v sedanjost. Kako lahko kdo reče, da ljudi pobijajo cepiva, če umirajo zaradi virusa?"

(Henrique Gouveia e Melo, glavni koordinator za cepljenje na Portugalskem in viceadmiral portugalske vojske, o cepivih v intervjuju za TV Slovenija. Za izjemno uspešno kampanjo cepljenja je prejel tudi nacionalno nagrado za bioetiko.)