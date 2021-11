All work, Lidl play

Danes je nov dan

Trgovinska veriga Lidl je v Združenem kraljestvu napovedala, da bo v trgovinah z marcem 2022 povišala urno postavko delavcev. Lidl bo tako postal supermarket, ki svoje delavce plačuje največ. Pri nas Lidl vse zaposlene javno uokvirja kot svojo prioriteto.

Žal pa se bonitete zaposlenih v korporativnih oddelkih Lidla ne preslikavajo na trgovce. Pričevanja, ki jih objavlja slovenski Sindikat Lidl, kažejo na storilnostne pritiske, napake na plačilnih listah, delavci pa ocenjujejo, da ob pričakovanem tempu dela nikakor ne bi mogli zdržati vseh 40 let delovne dobe. Tudi na Otoku, kjer se delavcem obetajo višje plače, stanje ni dosti boljše. Delavci v prodaji poročajo, da je plača razmeroma dobra, a ne odtehta slabega vodenja, pritiskov in groznih delovnih ur.

Trgovci Lidla so tisti, ki "držijo pokonci" trgovine in neposredno ustvarjajo dobiček verige. Čeprav nekaj finančne iniciative prikaplja tudi do njih, pa zaradi preobremenjenosti in posledične izčrpanosti v njej ne morejo niti uživati.

