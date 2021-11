»Želimo si delati še več, v boljših razmerah in bolj organizirano«

Javni protest novinark in novinarjev informativnega programa na TV Slovenija

Bergant in novinarji informativnega programa pred stavbo TV Slovenija

© MMC RTVSLO

"Predlog programsko-produkcijskega načrta (PPN 2022) predvideva spremembe, ki bi škodile poslanstvu javnega zavoda RTV Slovenija," je na novinarski konferenci kolektiva zaposlenih v Informativnem programu TV Slovenija, povedal Igor E. Bergant, novinar in voditelj oddaje Odmevi.

Opozoril je, da sta generalni direktor TV Slovenija in v.d. direktorja TV Slovenija na sestankih dejala, da se programska shema ni bistveno spremenila. "Opozorila ostajajo. Predlog PPN za leto 2022 posega v ključne oddaje, nekatere ukinja ali pa se jih seli na druge program. Načrt je nedorečen, predvsem pa je nejasno, kako bi ga lahko ob najboljši volji sploh realno izvajali, kar še posebej velja za obsežne programske sklope na 2. programu TV Slovenija, kjer do zdaj nismo predvajali premiernih informativnih oddaj," je dejal Bergant.

Novinarji in novinarke info programa TV Slovenija pred stavbo javne televizije

© YouTube / STA

"Ob tem predlagane spremembe ne rešujejo tistega, na kar se sklicujejo predlagatelji PPN, problema gledanosti. Informiranje ni edino, a je zagotovo eno ključnih poslanstev evropskih radiotelevizijskih servisov, pri čemer kriterij gledanosti ni in ne sme biti in tudi ne glavni. Na gledanost sicer vplivajo različni dejavniki, kakovost vsebine, frekvenca pojavljanja, čas objave, tradicija oddaj, promocija vsebin in navsezadnje gledanost predhodnih oddaj. Žal predlog PPN glede tega ne ponuja smiselnih rešitev," je dejal in poudaril, da si zaposleni v informativnem programu sprememb ne bojijo. "Želimo si delati še več, v boljših razmerah in bolj organizirano," je še poudaril.

Igor E. Bergant

"Veliko je odvisno od nas samih, zaskrbljeni pa smo, ker predlagane rešitve tega ne omogočajo. Predlagatelji celo govorijo o eksperimentu. Menimo, da čas, ko ima RTV Slovenija zaradi različnih vzrokov, zunanjih in notranjih, finančne težave, ki bodo po napovedi h še, ni primeren za eksperimentiranje, ampak za osredotočenje, kar znamo in kar imamo v doslej prepoznavnem obsegu in dodal, da vsem ponujajo roko sodelovanja," je še izpostavil.

"Ne gre za posameznike, ne gre za politiko, v bistvu ne gre za problem v komunikaciji. Gre za nepremišljen in neusklajen načrt," je dodal.

Manica Janežič Ambrožič, urednica informativnega programa TV Slovenija, ki je odstopila

© YouTube / STA

"Naše sporočilo je preprosto: krčenje vsebin Informativnega programa in njihov premik na 2. program po našem mnenju slabi vlogo in poslanstvo javne RTV, naš program, naše novinarsko ekipo pa pomika na obrobje relevantnosti v slovenski družbi. Ne znam si predstavljati supervolilnega leta na 2. sporedu naše TV, volilnega večera, Utripa, Zrcala tedna na drugem sporedu TV-ja. Naši gledalci so navajeni, da te vsebine spremljajo na 1. sporedu. To so oddaje z visoko gledanostjo," pa je opozorila v. d. odgovorne urednice informativnega programa Manica Janežič Ambrožič, ki je s te funkcije nedavno odstopila.

Ob tem je vprašala, "zakaj se ob sobotah ukinja Dnevnikov izbor, kjer lahko novinarji dogajanje analitično nadgradijo? Zakaj se ukinja Politično s Tanjo Gobec, oddaja z visoko gledanostjo in odmevnostjo? In zakaj se ukinja Globus, edina oddaja slovenskih televizij o zunanji politiki?"

Javni protest pred TV Slovenija

© YouTube / STA

"Pot, na katero predlagani PPN pošilja naš informativno program, je nesprejemljiva za plebiscitarno večino ustvarjalcev našega programa. To je sporočilo, ki ga ne bi smel spregledati nihče. 134 kolegov glede načrtovanih posegov meni, da so korak v napačno smer," je še dejala in opozorila, da je načrtovano krajšanje in ukinjanje izjemno tvegano početje: "Ne zato, ker bo to oslabilo naš program, ampak bo tudi javnost prikrajšana za kakovostne, bolj specializirane vsebine, in informacije o dogajanju doma in na tujem. Spremembe so nujne, vsi to vemo, a o njih se je potrebno strokovno in profesionalno dogovoriti, jih kadrovsko in produkcijsko uskladiti."

