Nagovor policistkam in policistom

Dr. Dragan Petrovec, pravnik in penolog, je na protestih v petek, 19. novembra, svoj govor namenil policistkam in policistom. Besedilo njegovega nagovora objavljamo v celoti.

r. Dragan Petrovec med nagovorom policistk in policistov na petkovem protestu v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Bila je pozna jesen, tako kot zdaj. Leto 2015. Dovolj ste imeli podcenjevanja svojega dela. Imeli ste slabe plače. Vaša oprema je bila izrabljena, mnogi čevlji ponošeni in izhojeni, vozila iztrošena in s tem nevarnost za vaše življenje in življenje drugih. Številni prostori, v katerih ste bivali med eno in drugo nalogo na terenu, so bili videti razpadajoči.