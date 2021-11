Ustrahovana policija

SDS želi podjarmiti policijo

Anton Olaj, tretji in najposlušnejši generalni direktor policije, ki ga je v letu in pol nastavil notranji minister Aleš Hojs.

© Borut Krajnc

»Leta 1992 sem odšel v Koper za načelnika, današnjega direktorja policijske uprave. Ljudi, ki so pred menoj vodili upravo, sem cenil. Razen enega, in sicer Vinka Gorenaka, ki je bil tam dva meseca kot vršilec dolžnosti. V tistem kratkem času je tam naredil, oprostite izrazu, enako pizdarijo, kot jo delajo zdaj. Franci Matoz je bil tedaj vodja oddelka na Kozini, skupaj s še tremi policisti je štel kamne, se opravičujem, če sem s tem koga užalil. Kar naenkrat je Matoz postal komandir prometne policije, čeprav je poprej ustavil morda pet ali 20 avtomobilov, bil je povsem brez izkušenj. V dveh mesecih je Gorenak zamenjal celoten vodstveni kader, skupaj s komandirji policijskih postaj. Isto se dogaja zdaj, le da na ravni celotne države,« pripoveduje nekdanji poveljnik policije in veteran vojne za Slovenijo Alojz Kuralt.