Moralna zmaga, nič več

Andreju Rozmanu Rozi zaradi branja ustave pred parlamentom ne bo treba plačati globe, a sodišče je odločilo, da je storil prekršek, četudi je bil ta neznatnega pomena

Andrej Rozman Roza odhaja s Trga republike

© Borut Krajnc

Vrnimo se za leto in pol v preteklost, natančneje v tisti sončni petek, ko so lanskega 19. junija popoldne pred parlamentom brali slovensko ustavo, tudi tisti njen člen, ki določa pravico do mirnega zbiranja in javnega zborovanja. Bil je to čas začasnega umika epidemije, hkrati pa tudi čas, ko je policija ljudi neusmiljeno kaznovala zaradi nepomembnih kršitev. Recimo zaradi tega, ker je nekdo nosil transparent z napisom »Smrt janšizmu«, ali zato, ker je nekdo s kredo po asfaltu pisal politične slogane.