SDS Kalimero

Je za blatenje v tujini poskrbel Janša ali Tanja Fajon?

Del skupine evropskih poslancev, ki je oktobra obiskala Slovenijo. Med njimi je evropska poslanka SDS-a Romana Tomc, ki zdaj svoji kolegici Tanji Fajon očita, da se je vmešala v poročilo.

Ko je posebna delegacija evropskega parlamenta pod vodstvom poslanke iz Nizozemske Sophie in ‘t Veld oktobra obiskala Slovenijo, je bilo prav ravnanje predsednika vlade Janeza Janše ključni dokaz in kazalnik stanja demokracije v naši državi. Kar so evropski poslanci dotlej poslušali iz druge roke, so oktobra občutili na svoji koži. Nikoli se še ni zgodilo, da najvišji politični predstavniki države ne bi sprejeli takšne delegacije – pa je Janša evropske poslance celo osebno povabil v državo. Za povrhu je premier goste med obiskom še blatil. Označil jih je za Soroseve lutke, torej za osebke brez lastne volje, katerih ravnanje naj bi iz ozadja vodil bogati Jud. Janševe izpade so obsodili vsi predsedniki institucij EU in številni drugi pomembni politiki EU, s katerimi se je tisti dan naš premier zapletel v še bolj žaljive besedne spopade.

Vsebina poročila omenjene posebne delegacije, o katerem bodo v ponedeljek govorili v odboru evropskega parlamenta za državljanske svoboščine (LIBE), je bila popolnoma dorečena že med samim obiskom. Delegacija poslancev v ta teden objavljenem poročilu izraža globoko zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti, nezaupanja in skrajne polarizacije v Sloveniji, ki naj bi spodkopavalo zaupanje v javne organe. V poročilu piše, da so številni sogovorniki izrazili zaskrbljenost ali opisali pritiske vlade na javne institucije in medije, med drugim s kampanjami blatenja, obrekovanjem, kazenskimi preiskavami in sistematičnimi tožbami. Neodvisne institucije, kot so informacijski pooblaščenec, komisija za preprečevanje korupcije, računsko sodišče in varuh človekovih pravic, naj bi bile po mnenju delegacije kljub »zahtevnim okoliščinam« še vedno »sposobne zagotavljati oprijemljive rezultate«, čeprav poskusi diskreditacije ali ustrahovanja teh institucij povečujejo tveganje za zmanjševanje njihovega vpliva.

In kako so se na poročilo odzvali v SDS? »Avtor« poročila po njihovi razlagi ni Janša, ampak kar Tanja Fajon. Evropska poslanka Romana Tomc (SDS) je v pogovoru za TV Slovenija dejala, da je vsa ta »zgodba lansirana iz Slovenije. Na njej so jasni prstni odtisi Tanje Fajon, nobeni izgovori, nobena pojasnjevanja danes ne pomagajo več, te stvari so se zgodile in se več ne morejo popraviti, žal mi je, da nekateri naši poslanci naredijo vse, da bi škodovali vladi, pri čemer najbolj škodujejo Sloveniji,« je dejala Tomčeva in se sklicevala na prazen prostor v poročilu. V odboru LIBE so osnutek poročila poslali vsem političnim strankam v evropskem parlamentu, da so lahko dodale pripombe. Socialdemokratom in tudi Evropski ljudski stranki (EPP). Ker pa je pri obravnavi poročila v stranki SD asistent Tanje Fajon v osnutku zbrisal presledek med odstavkoma, naj bi to dokazovalo, da je poročilo napisala Fajonova.

Da je ta vplivala nanj, trdi Romana Tomc, ki je bila članica omenjene delegacije in je poročilo soustvarjala, čeprav bi se zaradi objektivnosti, tako kot se je Tanja Fajon, lahko izločila iz »obiska« Slovenije, a se ni.

V zvezi z domnevnim blatenjem naše države v evropskem parlamentu pa se lahko spomnimo vsaj leta 2017, ko je Tomčeva tam pomagala organizirati razpravo o tem, kako Slovenija s pranjem denarja v NLB domnevno pomaga Iranu izdelovati atomsko bombo. Takšnih primerov je še veliko, spomnimo se recimo na leto 2010, ko je SDS tujim veleposlanikom poslala pismo v angleščini o »zlu pod slovenskim soncem«, po njem sodeč pa naj bi v Sloveniji vladal režim, ki podpira mednarodni terorizem; za glavo te organizacije je bil razglašen kar tedanji predsednik države Danilo Türk, domnevni soorganizator terorističnega napada v Velikovcu v Avstriji leta 1979 …