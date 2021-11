Šef, ne kliči me

Public domain / Piqsels

Budilka 5 minut pred službo, delo v pižami, brez tečnega sodelavca in njegovih vicev v bližini. Delo na daljavo se na prvo žogo zdi kot triumf vsakega zaposlenega, toda prepogosto se 8 delovnih ur prelevi v 24. Portugalska je pred dnevi sprejela nov zakon, ki delodajalcem prepoveduje, da bi kontaktirali zaposlene izven delovnega časa.

Portugalski zakon je sicer dokaj strog in bo v praksi najbrž težko deloval pri tistih s fleksibilnimi delovniki oz. specifično naravo poklicev, a postavlja mejnik za ostale države in odpira diskurz o zakonodaji, ki bo omogočila delavcem pravično razmerje med avtoriteto delodajalca in avtonomnostjo zaposlenega.

Delo na daljavo je že bilo tehnološko zrelo, toda potrebovalo je brco, kot je pandemija, da je postalo družbeno in korporativno bolj sprejemljivo. Napočil je čas, da ga države zakonsko regulirajo in preprečijo njegove negativne stranske učinke v obliki brisanja mej med delom in življenjem.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.