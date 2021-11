Ustrahovanje ne bo ustavilo novinarskih zgodb

Pogovor o mednarodnih razsežnostih pritiskov na novinarje

© Ron F. / Flickr

V Gledališču Glej v Ljubljani bo v ponedeljek, 29. novembra ob 18. uri potekal pogovor o mednarodnih razsežnostih pritiskov na novinarje, ki segajo od napadov na osebno in profesionalno integriteto do zlorabe pravnih sredstev in tudi umorov. Na pogovoru bodo sodelovali novinarji iz Malte, Hrvaške in Slovenije.

Malteško novinarko, pisateljico, blogerko in borko proti korupciji Daphne Caruana Galizia so ubili 16. oktobra 2017. Javna preiskovalna komisija, ki je z delom začela leta 2019 na zahtevo Sveta Evrope, je ugotovila, da Malta ni prepoznala tveganja, ki mu je bila novinarka izpostavljena zaradi razkritij spornih poslov visokih politikov v tujini, in je ni ustrezno zaščitila. Sodni postopek zoper storilce še traja. Državno tožilstvo je zahtevalo dosmrtno zaporno kazen za poslovneža Yorgena Fenecha, osumljenega, da je naročil umor novinarke. Njeno delo nadaljuje sin Matthew Caruana Galizia, nekdanji sodelavec Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev, kjer je razvijal tehnologije za preiskovalne projekte Swiss Leaks, Luxembourg Leaks, Panama in Paradise Papers.

Med leti 2006 in 2020 je bilo po podatkih Unesca ubitih 1.200 novinarjev. Umori so najbolj skrajna manifestacija poskusov utišanja novinarjev, politične in ekonomske elite ter kriminalne združbe pa se poslužujejo tudi vseh drugih oblik pritiskov. Od sramotilnih kampanj, groženj, napadov na osebno in profesionalno integriteto do zlorabe pravnih sredstev in državnih institucij.

Tako imenovane SLAPP tožbe, ki jih tožniki zlorabljajo za zastraševanje ter finančno in administrativno izčrpavanje medijev, so velik problem v regiji. Proti hrvaškim novinarjem je vloženih skoraj tisoč tožb, odškodninski zahtevki pa znašajo več kot 10 milijonov evrov. Tudi novinarje v Sloveniji ogroža čedalje več zlonamernih sodnih postopkov. Največ tožb ima portal Necenzurirano. Evropski poslanci zahtevajo nova pravila EU za zajezitev SLAPP tožb, da bi morali ti ukrepi vključevati tudi skupno direktivo EU.

O pritiskih na novinarje, prepoznavanju tveganj, posledicah, mednarodnih razsežnostih, mehanizmih za zmanjšanje tveganj, preiskanosti umorov novinarjev se bodo pogovarjali:

• Matthew Caruana Galizia (direktor Fundacije Daphne Caruana Galizia, novinar in nekdanji sodelavec Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev)

• Primož Cirman (odgovorni urednik in ustanovitelj portala Necenzurirano)

• Maja Sever (novinarka Hrvaške radiotelevizije in predsednica Sindikata novinarjev Hrvaške)

Pogovor v angleškem jeziku bo povezoval novinar Pod črto Lenart J. Kučić.

Pogovor je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji in razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore. Projekt podpira Mreža evropskih fondacij v okviru programa Civitates.