»Z našim denarjem gradi svojo paralelno strankarsko mrežo«

IZJAVA DNEVA

"Tisto, kar morda koga v zadevi Drama preseneča, je, da so se Gospod minister lotili tako rekoč smetane institucionalne kulture, ki jo imajo sicer tradicionalne desne politične opcije za svojo. A to nam kaže dvoje: da je vlada prav zares snela maske, ne le trenutna, ampak tudi že prejšnje, da sploh ne potrebuje več nikakršnih fasad, nikakršnega uglednega odra, na katerem bi se ljudstvu vsaj kazala v izobraženski, kulturni luči, medtem ko neobrzdano premetava državni denar v skladu s svojimi političnimi in zasebnimi interesi. Za skrajno desnico in njene hlapce, ki nam zdaj uničujejo prihodnost, pa je jasno še nekaj: tradicionalne institucije demontira s svojimi kadri, a to ni trajna rešitev, zato hkrati poteka še drug proces – z našim denarjem gradi svojo paralelno strankarsko mrežo, muzeje Svoje Resnice, svoje narodnozabavne veselice, svoje inštitute Zgodovine in šole Pravoverja. In seveda svoje paralelno finančno-gospodarsko omrežje. Nič več kontinuitete, čisti rez. Kot leta 1945, pravi komunisti, res."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v komentarju o tem, da se je Vasko Simoniti v zadevi Drama lotil tako rekoč smetane institucionalne kulture, ki jo imajo sicer tradicionalne desne politične opcije za svojo; via Dnevnikov Objektiv)