»Kjer je Janševa vlada postavila nekompetentne kadre, bomo takoj opravili zamenjave«

IZJAVA DNEVA

"Kjer so bili postavljeni nekompetentni kadri in kjer je to mogoče, bomo takoj opravili zamenjave ter izvedli revizije vseh spornih ravnanj obstoječe vlade. Takoj bomo vzpostavili dialog s civilno družbo in nevladnimi organizacijami, normalen odnos do medijev oziroma takšen, kot smo ga bili vajeni. Vzpostavili bomo tudi standarde odgovornosti, kot smo jih nekoč že imeli. Pod normalizacijo razumemo vrnitev demokratičnih norm, pristojnosti tistim, ki jim pripadajo, predvsem pa vrnitev neodvisnosti institucij, ki morajo biti neodvisne, to so med drugim sodstvo, tožilstvo, policija, NPU, FURS, SURS, informacijska pooblaščenka in računsko sodišče. Vse tisto, kar počne aktualna vlada, ne sodi v demokratično razmišljanje. In to normalizacijo moramo doseči zato, da bo politika spet postala dolgočasna. Predvsem pa moramo ponovno vzpostaviti zaupanje."

(Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec o tem, da bi po volitvah odpravil vsa škodljiva ravnanja vlade Janeza Janše; v intervjuju za Večer)