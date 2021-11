»SDS ni sposobna voditi države«

IZJAVA DNEVA

"Koronakriza ni le dokončno dokazala, da SDS ni sposobna voditi države, saj okoli sebe ne zna oblikovati minimalnega družbenega konsenza, ki je nujen za uspešno vodenje moderne, pluralne, politično razgibane nacije. Razkrila ni niti zgolj dobre novice, da Slovenije ni mogoče voditi na avtoritaren način. Razgalila je tudi nezadostnost političnih kadrov, ki so priplavali na površje v pokrizni Sloveniji. Simona Kustec je nazorno poosebljenje te resnice. Ministrica, ki bi povsem zadoščala kriterijem slovenske politične selekcije in bi si od stroke in javnosti bržkone prislužila pozitivne ocene, se je pokazala za eklatantno nezadostno v trenutku, ki od politične elite terja resnične vodstvene sposobnosti."

(Kolumnist in zgodovinar Luka Lisjak Gabrijelčič o tem, da se je ministrica Simona Kustec, ki bi povsem zadoščala kriterijem slovenske politične selekcije, pokazala za eklatantno nezadostno; via Delo)