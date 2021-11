»Otroci so tihe žrtve pandemije«

Infektolog dr. Marko Pokorn v posebni številki Mladine MISLITI EPIDEMIJO o tem, da bodo žrtev našega egoizma otroci, ker med odraslo populacijo delež precepljenih ni dovolj visok

Razprave o cepljenju in vseh ostalih ukrepih so burne in živahne, vanje se vključujejo vsi, od politikov, gospodarstvenikov, medicincev, naravoslovcev do družboslovcev in humanistov. Ob poslušanju in branju vseh argumentov se ne morem znebiti občutka, da smo postali skrajno egoistična družba, kjer vsakdo gleda le nase in za drugega ter za splošno dobro ni pripravljen narediti nič.

"V danih razmerah bi vsi humanisti, ki pod krinko »razumnega soočanja z epidemijo« in »nasprotovanja enoumju« svetohlinsko zagovarjajo svoj egoistični nazor, lahko prišli v zdravstvene ustanove in pomagali skrbeti za bolnike s covidom. Naj zavihajo rokave, si nadenejo zaščitna oblačila, maske in očala ter pridejo pomagat negovat bolnike s covidom. To bi bil resnični, samaritanski izraz ljubezni do bližnjega," je zapisal Pokorn.

"V senci razgretih strasti in debat so otroci tihe žrtve pandemije. Tudi oni se lahko okužijo s covidom, a večinoma okužbo premagajo brez večjih težav. Nekateri med njimi nekaj tednov kasneje hudo zbolijo z visoko vročino, bolečinami v trebuhu, prizadetostjo srca in drugih organov – takšen večorganski vnetni sindrom otroka spravi v bolnišnico, pogosto celo v enoto za intenzivno zdravljenje, a doslej nam je pri nas vse tovrstne primere uspelo pravočasno prepoznati in pozdraviti."

"Mi se kregamo, žalimo, pljuvamo, kričimo drug na drugega, za nikogar več nimamo prijazne besede. In sploh se ne zavedamo, da se v tem slepem besu vedno hitreje vrtimo v divjem mrtvaškem plesu."



Marko Pokorn,

infektolog

Vpliv covida na zdravje otrok presega samo okužbo s koronavirusom in njene zaplete. "Zaprtje družbe (predvsem vrtcev in šol) je prekinilo širjenje vseh drugih povzročiteljev okužb med otroško populacijo. Izginila je gripa, izginil je respiratorni sincicijski virus, poskrili so se rotavirusi in drugi povzročitelji prebavnih težav, zmanjšala se je pojavnost pljučnic. Skratka, izginile so vse okužbe med otroki, ki so posledica druženja."

Pokorn piše, da je še dobro, saj je v prvem valu epidemije zdravstvena oskrba otrok, predvsem v osnovnem zdravstvu, pogosto potekala le po telefonu in je obstajala resnična nevarnost, da kdo prepozno pride v bolnišnico, kar se k sreči ni zgodilo. "Poleg tega so bili otroci, ki so čez noč ostali doma, obsojeni na zaslone računalnikov in druženje na družbenih omrežjih, kar je povzročilo epidemijo duševnih težav med mladino."

