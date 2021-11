Haha!

Danes je nov dan

Razkorak med tistimi, ki covid navkljub vsem napakam vlade jemljejo resno, in tistimi, ki ga imajo za prevaro, bomo kot družba morali nekako premostiti. Očitno je, da lahko dovoljšnjo precepljenost dosežemo le tako, da cepljenje postane obvezno, še bolj pa, da bi to malone zanetilo državljansko vojno. Prisiljeni smo v sobivanje s prepričanimi v nasprotno različico resnice od naše lastne, a da bi bilo to mogoče, se moramo vendarle poenotiti o minimalnem skupnem imenovalcu. Denimo: nobena smrt ni smešna.

Ena bolj srhljivih stvari na družbenih omrežjih – in simptom brezna, ki zeva med nami – je namreč množičnost "Haha" reakcij pod medijskimi objavami o resnosti epidemije, posledicah covida, razmerah v bolnišnicah ter številom hospitaliziranih in umrlih. Ne odražajo le skepse do medicine in sorodnih znanosti, nezaupanja do vlade in drugih odločevalcev, individualnih strahov in tesnob ... Odražajo vzvišeno, pikro, celo porogljivo držo umišljene večv(r)ednosti in samozadostnosti.

