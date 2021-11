»Ne izključujemo nikogar, ki deli naše vrednote, a kdor sedi v tej vladi, jih ne«

Soočenje Marjana Šarca in Mateja Tonina

Včeraj sta se v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija soočila predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec in predsednik NSi Matej Tonin, obenem tudi minister za obrambo v aktualni Janševi vladi. Do volitev je še (najmanj) pet mesecev, obe omenjeni stranki pa sta imeli v soboto že predvolilna programska kongresa. Sta po volitvah pripravljeni sodelovati? Kakšen odnos ima podpredsednik vlade do številnih nestrokovnih menjav oziroma strankarskega kadrovanja? Šarec je v soočenju na TV Slovenija dejal, da vsi, ki so v tej vladi, podpirajo vse, kar ta vlada počne. "In dokler to podpirajo, je nemogoče govoriti, da bodo spoštovali demokracijo. In kako bomo po volitvah popravljali to, kar je bilo narejeno v tej vladi, tudi rekordna zadolžitev in vse druge zadeve, z istimi ljudmi? To pač ne gre. Ne izključujemo nikogar, ki deli naše vrednote, a kdor sedi v tej vladi, jih ne. Saj vidimo, kako se gredo raznorazno gimnastiko pri delegiranih tožilcih, tukaj je zakon jasen. STA na primer, svoboda medijev, to so vse pomembna vprašanja za nas," je sklenil predsednik LMŠ.

Marjan Šarec in Matej Tonin v oddaji Politično s Tanjo Gobec

© RTV SLO

O menjavi kadrov, nastavljenih nestrokovno od sedanje vlade, je Šarec dejal: "Kdor pa s sedanjim stanjem ni zadovoljen, se pa verjetno strinja, da to, da je Franci Matoz glavni v kar nekaj podjetjih, ni v redu. Da posredno tudi Rok Snežič opravlja svoje posle, da se tudi v energetiki delajo kadrovske menjave z ljudmi, ki so blizu NSi-ja itd. Da ne omenjam NPU, kjer vemo, kako je bilo na zaslišanju na komisiji Rudija Medveda iz naše stranke. Kdor je zadovoljen s sedanjim stanjem, bo očital, kdor pa si želi normalizacije države, kjer se bo spoštovala demokracija, bo pa pritrdil temu."

Po Toninovem mnenju gre za revanšizem: "Z revanšizmom in izključevanjem se Slovenija ne more premakniti naprej, ne moremo iti v prihodnje zmage. Pri kadrovanju je treba predvsem pogledati sposobnost in kompetentnost, tako da vsesplošno govorjenje o čistkah se mi zdi popolnoma neprimerno in korak v napačno smer."

"Kdor pa s sedanjim stanjem ni zadovoljen, se pa verjetno strinja, da to, da je Franci Matoz glavni v kar nekaj podjetjih, ni v redu."



Marjan Šarec,

predsednik LMŠ

"Nihče ne govori o vsesplošnih čistkah. Govorimo, da bomo opravili menjave tam, kjer je sedanja vlada postavila nekompetentne ljudi. To smo jasno povedali, tako da tukaj ne gre za nobene vsesplošne čistke. Gospod But je bil tam že prej, gospod Šestan je tudi že dolgo tam, gospod Glavaš je tudi že dolgo v vojski na vodilnih mestih in se strinjam, da Glavaš ni tisti, ki bi bil problematičen. Seveda Tonin zdaj navaja tiste, ki so dobri, tistih se nihče ne dotika. Kot sem povedal, Franci Matoz, posredno Rok Snežič, pa še kaj," je dejal Šarec.

Marjan Šarec v oddaji Politično s Tanjo Gobec

© RTV SLO

O tem, ali bodo podprli interpelacijo ministra Vizjaka, je Tonin v oddaji Politično na TV Slovenija dejal, da je NSi "svobodna stranka", ki se o vseh stvareh "temeljito pogovori". "Tudi v primeru Vizjaka smo se o teh stvareh pogovorili. Nekateri poslanci so bili za to, da glasujejo za njegovo razrešitev, nekateri poslanci za to, da se vzdržijo. Kako bodo glasovali, bo pokazal čas, če bo do interpelacije prišlo."

Po tem, ko je pravosodni minister prestal interpelacijo in takoj napovedal nov zakon o tožilcih, Šarec pravi, da je to spet neka "pravno-politična gimnastika", ki so jo pri tej vladi že vajeni, zato so v LMŠ tudi vložili novelo zakona, da zaustavijo oz. upočasnijo ta postopek, da nudijo neki odpor. "Kar pa zadeva vse zadeve, ki smo jih slišali, je res čas, da se obrnemo v prihodnost, zato smo imeli v soboto programski kongres, kjer smo jasno začrtali naših 373 rešitev. Mislim, da bo po volitvah veliko dela na vseh področjih. Zato bomo težko sodelovali z nekom, ki zagovarja druge vrednote, to je nekoliko težko. Pred nami so zelena preobrazba, prestrukturiranje gospodarstva, izzivi prihodnosti v zdravstvu," je poudaril Šarec.

Na vprašanje, ali bo vlada sprejela novelo in poskušala odpoklicati tožilca, pa je Tonin odgovoril: "Ključno je, da je ta težava rešena. Slovenija je poslala delegirana tožilca, ki imata poln mandat in sta začela opravljati svoje delo ter preiskovati neprimerno porabo evropskega denarja. To je bistveno. Kaj se bo od tu dalje dogajalo, je pa čisto naša slovenska stvar. Morda tega zakona sploh ne bo, ker bo blokiran, če bo do zakona prišlo, bo morda šel na referendum, skratka, vlada samega zakona sploh še ni sprejela. O teh stvareh se še pogovarjamo, imamo pa Slovenci pravico, da za prihodnje postopke sami natančno predpišemo, kako se bodo zadeve peljale. "

Matej Tonin v oddaji Politično s Tanjo Gobec

© RTV SLO

O tem, da ne bo sodeloval z nikomer iz sedanje vlade, je Šarec povedal: "Da, seveda, saj ste našteli že uvodoma. Delegirani tožilci, kadrovanje po podjetjih, Rok Snežič in vse druge zadeve, ki so. Vsi, ki so v tej vladi, to podpirajo. In dokler to podpirajo, je nemogoče govoriti, da bodo spoštovali demokracijo. In kako bomo po volitvah popravljali to, kar je bilo narejeno v tej vladi, tudi rekordna zadolžitev in vse druge zadeve, z istimi ljudmi? To pač ne gre. Ne izključujemo nikogar, ki deli naše vrednote, a kdor sedi v tej vladi, jih ne. Saj vidimo, kako se gredo raznorazno gimnastiko pri delegiranih tožilcih, tukaj je zakon jasen. STA na primer, svoboda medijev, to so vse pomembna vprašanja za nas."

"Tudi Tonin pravi, da gre v sredino, ampak veste, če na mikrovalovno pečico napišeš "krušna peč", to še vedno ni to."



Šarec o NSi kot sredinski stranki

Šarec je Toninu odgovoril, da bodo volitve edina prava anketa." O tem ne moremo danes govoriti. Tudi Tonin pravi, da gre v sredino, ampak veste, če na mikrovalovno pečico napišeš "krušna peč", to še vedno ni to. Tako da bomo videli na volitvah, sam se ne bi preveč napihoval pred volitvami. Odločile bodo volivke in volivci, kako bo na volitvah. Takrat zvečer ob 19. uri bomo izvedeli, kdo je koliko dobil. Vsakemu svoje."