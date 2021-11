Velika rekalibracija

Danes je nov dan

Velika resignacija, kot so mediji poimenovali pretrese na trgu dela, je v polnem zamahu. Pandemija je ljudi po svetu pripravila do razmisleka o svojem delu in posledično do njegovega drugačnega vrednotenja. Mnogim, ki so okusili udobje dela od doma ali med pandemijo dobili več časa zase, za družino ali prijatelje, vračanje v "normalo", ki pogosto pomeni dolge ure in popolno odtujenost od svoje bullshit službe za mizerno plačo, preprosto ne ustreza več.

V ZDA se vrstijo številne stavke, predvsem storitveni sektor pa se sooča s pomanjkanjem delavcev. Anti-work subreddit je eksplodiral, na Kitajskem je postalo priljubljeno lie flat gibanje, indijski kmetje pa so s protestom dosegli pomembno zmago.

Zdi se, da se delavskim gibanjem po svetu obeta svetlejša prihodnost. Vendar zgolj višje plače ali možnost dela od doma ne bodo rešile ključnega vprašanja izkoriščevalskih kapitalističnih razmerij. Priložnost, ki se izrisuje, je treba izkoristiti, se organizirati in zahtevati več!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.