»Ne vidim razloga za omalovaževanje medicine. Cepljenje je zdaj trenutno edina rešitev.«

Ginekolog Aleksander Merlo je spregovoril o cepljenju

Aleksander Merlo, specialist ginekolog in porodničar ter dolgoletni vodja porodnišnice Postojna, ki je bil leta 2019 izbran tudi za Ginekologa leta, v video izjavi prosi ljudi, da resno razmislijo in zaupajo zdravstvenim delavcem in da je cepljenje je zdaj trenutno edina rešitev. Merlo o cepljenju pravi, da ne vidi razloga "za paniko in omalovaževanje medicine".

"Skratka, zdravniki, ki pomagamo na drugih področjih, bomo pomagali tudi, če bodo komplikacije in podobno. Nekaj komplikacij je vedno na vseh področjih. Medicina ni matematika. Z enim nesrečnim slučajem ne moremo mi posploševati, zdaj pa je to anticepilsko področje. To ni prava pot," je prepričan.

"Skratka, zdravniki, ki pomagamo na drugih področjih, bomo pomagali tudi, če bodo komplikacije in podobno. Nekaj komplikacij je vedno na vseh področjih. Medicina ni matematika. Z enim nesrečnim slučajem ne moremo mi posploševati, zdaj pa je to anticepilsko področje. To ni prava pot."



Dr. Aleksander Merlo

Verjame, da bodo zdravniki še bolj pozorni pri rizičnih skupinah, uporabnicah zdravil. "Ampak vse delamo v korist naših pacientov, ljudi in ne vidim razloga za paniko, omalovaževanje teh zadev, ki jih medicina nadgrajuje, študira in podobno. Tako da to ni neko šalabajzerstvo. Absolutno apeliram: Cepljenje je zdaj trenutno edina rešitev."

Celotna izjava je dostopna na tej povezavi.

WLRamykvk8o