»Zahodnoevropske države so do grla site razdiralcev EU, Janše, Orbana in Morawieckega«

IZJAVA DNEVA

"Zahodnoevropske in predvsem skandinavske države so do grla site razdiralcev EU, Morawieckega, Orbana in Janše, te bedne falange, ki se trenutno naslaja ob barbarskem kršenju vseh azilnih pravil beguncem in ob njihovem umiranju na poljski meji; za Morawieckega so begunci prišli v pravem času, zdaj nas on brani pred vdorom barbarov, nenadoma je iz razdiralca postal branik 'naše evropske kulture'. To je pravi odgovor na prihod beguncev, ga je ob truplih otrok pohvalil tudi Janša in zemlja pod njim se ni odprla. Če jim torej evropska komisija ne zna, v tem primeru pa zaradi lastnih koristi prav perverzno tudi noče stopiti na prste, pa so močne države vendarle dosegle resnejšo uporabo in dograjevanja mehanizmov discipliniranja tistih, ki zavzeto zlorabljajo evropska sredstva in enako zavzeto spodjedajo Evropsko unijo, ki jih hrani. Evropsko sodišče je tako Poljsko in Madžarsko že usekalo po žepu, s tem pa predsednikoma zamajalo politično moč. A to še ni vse: nova nemška vlada je pravkar decidirano sporočila, da ne bo dala soglasja za denar za ti dve državi, če ne bosta odpravili kršenja vladavine prava. In mi smo jima blizu."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tistih, ki zavzeto zlorabljajo evropska sredstva in enako zavzeto spodjedajo Evropsko unijo, ki jih hrani; via Dnevnik)