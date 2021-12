»Kdor pri TV Slovenija izpostavlja gledanost, drsi v past«

IZJAVA DNEVA

"Kdor kot osrednji argument posegov v javno radiotelevizijo izpostavlja gledanost, drsi v past. Pozornost publike je seveda pomembna, a definirati je treba, kdo gleda kaj in kdaj. Potrebna je globoka analiza vsebin, forme in 'trga'. Upoštevati je treba tudi finančno in kadrovsko podhranjenost produkcije. Prejšnja direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak se je s temi vprašanji ukvarjala več let, pa jo je generalni direktor letos naglo odstavil, češ da zadev ne zna sanirati. Novi v. d. direktorja je po dveh mesecih uradovanja in kadrovanja – osrednji rezultat tega obdobja je protestni odstop štirih glavnih urednikov – programskemu svetu predlagal programsko-produkcijski načrt za leto 2022, v katerem manjka kup utečenih oddaj. Njihova prepoznavnost je sicer tako velika, da so proti ukinjanju protestirali akademiki, diplomati, strokovnjaki, združenja, ugledne institucije…"

(Novinar Uroš Škerl Kramberger v komentarju o tem, da vsak, ki kot osrednji argument posegov v javno radiotelevizijo izpostavlja gledanost, drsi v past; via Dnevnik)