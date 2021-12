»Potrebujemo spremembo v naši globalni zdravstveni arhitekturi«

IZJAVA DNEVA

"Potrebujemo spremembo v naši globalni zdravstveni arhitekturi, da se bo mednarodna skupnost lahko kolektivno, učinkovito in takoj odzvala na prihodnje pandemije. Odločitev Svetovne zdravstvene skupščine se bo zato zapisala v zgodovino. Razmere in naši državljani to zahtevajo: okrepiti moramo preprečevanje pandemije, pripravljenost in odzivanje, če se v prihodnosti ne želimo znajti v podobni situaciji."

(Veleposlanica EU pri ZN v Ženevi Lotte Knudsen o tem, da so se države na posebnem srečanju Svetovne zdravstvene skupščine, organa odločanja WHO, dogovorile, da bodo ustanovile medvladni pogajalski organ)