Zbližani pod pritiskom

Ni presenetljivo, da pandemija globoko vpliva tudi na razmerja. Vemo, da je zaradi karanten poraslo nasilje v družini, številna partnerstva pa so se končala z ločitvijo. A zdi se, da v tem smislu pandemija deluje kot nekakšen ekonomlonec: če se nekatere zveze ali zakoni pod pritiskom hitreje zlomijo, se v drugih – sploh medosebno in finančno trdnih – partnerji še bolj povežejo. Novi odnosi napredujejo tako hitro, da se jih je prijel naziv turbozveze; partnerji hitreje delajo “naslednje korake” v zvezi. Več kot polovica poročenih pa pravi, da partnerja sedaj bolj cenijo in so mu bolj predani.

Ena od psihološko najbolj zaznavnih posledic pandemije je negotovost, ki vztrajno načenja naše mentalno zdravje. Ko je svet “tam zunaj” muhast in utrujajoč, se radi zanašamo na varnost doma in družine. A bodimo pozorni, preden vse stavimo na enega konja – sploh takega, ki se z vzdržljivostjo ni ravno izkazal. Hkrati pa pričakujmo nadaljnje premike, ko se po koncu pandemije življenje “normalizira”.

