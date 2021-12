Predsednikovi možgani

Zakaj trumpovci verjamejo, da bo John F. Kennedy vstal od mrtvih in Trumpu pomagal osvojiti Belo hišo, in zakaj Oliver Stone verjame, da človek, kot je bil Lee Harvey Oswald, ni mogel tako spremeniti zgodovine

Tik pred strelom v Dallasu 22. novembra 1963

© Profimedia

Kdo je 22. novembra 1963 v Dallasu ustrelil ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja? Uradna verzija pravi, da ga je ustrelil Lee Harvey Oswald, »osamljeni« strelec, ki je bil potem umorjen v živo, v neposrednem prenosu, teorija zarote pa pravi, da je bil Kennedy žrtev zarote, pri kateri so poleg Oswalda – ali brez njega (odvisno od tega, koga vprašate) – sodelovali elementi globoke države (FBI, CIA, Pentagon ipd.), pa tudi kubanski priseljenci, mafija in kar jih je še. To je osnovna teorija zarote.