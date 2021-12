Kakršna vlada, takšna policija

Notranji nadzor nad uporabo prisilnih sredstev zoper protestnike proti pogoju PCT o ravnanju policije postavlja več vprašanj, kot ponuja odgovorov

Komisija je pri pregledu posnetkov telesnih kamer na Kongresnem trgu »ugotovila, da ni bilo nobenih pogojev za izstreljevanje plinskih sredstev – plinskih nabojev, saj na posnetkih ni videti prav nobene kršitve, kaj šele množične kršitve javnega reda«. (na fotografiji Kongresni trg 5. oktobra)

Protesti proti pogoju PCT (preboleli, cepljeni in testirani) potekajo v številnih evropskih državah in drugje po svetu. Na njih policije, tudi v evropskih državah, protestnike včasih razženejo s silo, kot se je to 5. oktobra zgodilo v Ljubljani. A obstaja pomembna razlika. Policije po Evropi se po pravilu s silo odzivajo na protestniško nasilje, na napade na policiste, razbijanje izložb, zažiganje smetnjakov in avtomobilov, slovenska policija pa je silo uporabila zoper mirne protestnike in s tem spodbudila njihovo nasilje. Generalni direktor policije Anton Olaj je takoj po omenjenih dogodkih imenoval komisijo, ki je opravila notranji nadzor nad ravnanjem policije in ugotovila, da je ta, če ne štejemo nekaj manjših »nepravilnosti«, ravnala »strokovno in zakonito«.