Politiki je za ustavo vseeno, javnosti ne

Kar ni storila politika, je storila civilna družba, napisala je zakon o nalezljivih boleznih

Anuška Podvršič, Katarina Bervar Sternad in Matija Urankar so predlog zakona prinesli v parlament /

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče je letošnjega 2. junija sprejelo salomonsko odločitev in z njo delno razveljavilo zakon o nalezljivih boleznih, tisti njegov del, ki vladi dopušča, da zaradi epidemioloških razmer omejuje pravice državljanov. Izvršna oblast pač ne sme urejati vprašanj, ki sodijo na področje zakonodajnega urejanja, v človekove pravice ali temeljne svoboščine lahko neposredno posega le zakon. Toda ustavni sodniki so bili hkrati polni razumevanja, vladi in parlamentu so dali za odpravo neustavnosti dva meseca časa.