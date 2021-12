Tudi mladi Madžari hvaležni SDS

Lokalna madžarska mladinska organizacija dobila nacionalni status

Teodor Varga je srečanje z Orbánom objavil na Facebooku (v sredini sedi poslanec madžarske manjšine Ferenc Horváth)

© Viktor Orbán, Facebook

Kaj je Pomursko madžarsko mladinsko društvo? Telefonska številka, navedena pri registraciji društva, ne deluje. Elektronska pošta se vrača, spletne strani društvo nima. Predsednik Teodor Varga se na sporočilo, poslano na drug elektronski naslov, ki so ga posredovali iz Zavoda za kulturo madžarske skupnosti, ni odzval. Kako pomembno je to društvo in predvsem, koliko članov ima, kakšni so njegovi načrti za prihodnost in kakšne projekte je izpeljalo doslej, tako nismo mogli izvedeti.