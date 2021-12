Izginuli kip

Kaj se dogaja z Ilegalcem?

Začasno odstranjen spomenik

Pred nekaj dnevi so se Ljubljančani in Ljubljančanke spraševali, kam je izginil kip Ilegalca, simbol vseh ilegalcev v okupirani prestolnici med letoma 1941 in 1945. Spomenik kiparja Frančiška Smerduja je stal v nekdaj Leninovem (danes Argentinskem) parku vse od leta 1953. Zaradi brisanja zgodovinskega spomina oziroma partizanskih simbolov, ki so moteči za sedanjo oblast, so se nekateri zbali, da bo »umaknjen« tudi ta kip.

A kot smo izvedeli na Mestni občini Ljubljana, je skrb odveč. Na oddelku za kulturo MOL so pojasnili, da so naročili obnovo kipa in da je ta v delavnici livarja Boruta Kamška na Volavljah. Pri obnovi sodeluje akademska kiparka Mojca Smerdu, avtorjeva hči. »Obnova je potrebna zaradi dotrajanih sider, s katerimi je kip pritrjen na podstavek, saj skulptura ni bila več stabilna. Kip bo obnovljen predvidoma do konca tega leta in postavljen nazaj na svoje običajno mesto.« Pred nekaj dnevi je bilo končano tudi restavriranje kipa Mladinsko kolo akademskega kiparja Stojana Batiča, ki zdaj spet stoji na stalni lokaciji v vodnjaku za stavbo RTV Slovenija na Komenskega ulici.

Razlog za skrb občank in občanov ni bil neupravičen, zdajšnja oblast ne skriva, da sta zanjo medvojno partizansko gibanje in obdobje socializma moteča. Tako so letos iz zbirke NOB izginili trije kipi na Brdu pri Kranju. Poleg kipa nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita, dela hrvaškega kiparja Antuna Augustinčića, še kip Bombašica Karla Putriha iz leta 1947 in kip Na čelu brigade Borisa Kalina iz leta 1947.

Kipe še vedno restavrirajo, kdaj naj bi se vrnili na stalno mesto, ni znano.