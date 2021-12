Osnovne šole, ujetnice lokalnih oblasti

Trdi politični boj za vmešavanje politike v delovanje osnovnih in srednjih šol ter vrtcev

Ministrica Simona Kustec: Komu zvoni?

»Šolstvo in tožilstvo. Dve močvirji, ki bomo morali še izsušiti,« je konec poletja tvitnil državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič. Pretekli petek nekaj pred polnočjo je parlamentarni odbor za izobraževanje skoraj dve uri po tem, ko bi v skladu s sklepom kolegija predsednika državnega zbora že moral končati delo, z glasovi poslancev SDS, NSi in SMC potrdil novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta daje moč za postavljanje in odstavljanje ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter vrtcev občinskim svetnikom in županom ter uvaja nov izobraževalni cilj »vzgajanje in izobraževanje s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah«.