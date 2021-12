Obvezno ali neobvezno

Bo Slovenija zapovedala cepljenje proti covid-19?

V zadnjih tednih se je število na novo cepljenih zaustavilo, na dan se prvič cepi kakšnih tisoč ali dva tisoč ljudi, kar je bistveno manj od tistih, ki cepilno mesto obiščejo že tretjič. (na fotografiji protest proti covid ukrepom in cepljenju)

© Borut Krajnc

Predstavljajte si, da nekdo pri Savljah, naselju na severu Ljubljane, ob progi proti Kamniku, ustreli v zrak. Iz objestnosti, jeze, za hec, po nesreči, ni pomembno. Naboj najprej potuje strmo navzgor, nato se začne vračati proti tlom in pri Ruskem carju ob Dunajski cesti, slab kilometer stran, v glavo zadene človeka, ki se ravno odpravlja na avtobus. Ne gre za izmišljen primer, točno to se je pred desetletji v ljubljanskih Savljah res zgodilo. Kdo je bil kriv? Usoda? Naključje? Ne, to nesrečno smrt je povzročil strelec – s svojim nespametnim obnašanjem je ubil nedolžnega človeka.