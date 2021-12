Olajšava za peščico

Naslednji teden bo državni zbor potrjeval enega najbolj škodljivih zakonov te vlade, ki v obliki nove davčne reforme ponovno razbremenjuje tiste z višjimi dohodki, kapitaliste in rentnike.

Kljub temu, da se je neenakost med bogatimi in revnimi v času pandemije groteskno povečala in celo IMF sporoča, da bi bilo treba višji sloj bolj davčno obremeniti, bo Slovenija nižala kapitalske dobičke. Kljub temu, da smo sredi brutalne nepremičninske krize, bo Slovenija nižala davek na najemnine. In kljub temu, da ob vedno višji inflaciji korakamo v energetsko krizo, ki bo najbolj prizadela revne, bo Slovenija otipljivo razbremenila prihodke nad 4000 € bruto.

Zablodam, da nas bo razbremenjevanje bogatejših naredilo bolj konkurenčne, očitno ne pomagajo lekcije iz Bolgarije ali Romunije. Dokler imamo na čelu davčne politike človeka, ki glorificira in hodi na kosila z dohodninskimi rekorderji (beri: najbogatejšimi), je težko pričakovati drugačno usmeritev. Vseeno pa bi jo morali zahtevati.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.