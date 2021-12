»Ne moremo vam prepovedati protestov, lahko pa vam jih zaračunamo«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je na tem področju inovativna. V odnose med državljani in represivnimi organi vpeljuje tržno ekonomijo. Sodba ustavnega sodišča (U-I-50/21-39) o vladnem odloku o prepovedi shodov je jasno povedala, da ključni členi odloka niso v skladu z ustavo, in je namesto protestov prepovedala odlok. 'Ne moremo vam prepovedati protestov, lahko pa vam jih zaračunamo,' je bil odgovor vlade. Protestirate lahko samo do stopnje, do katere ste proteste pripravljeni financirati. Vsak udarec s pendrekom morate plačati po ceniku policijskih intervencij, kjer je cena navedena pod paragrafom 'udarec s tehničnim sredstvom pendrek'. Tržni princip je samoumeven, ker se protesti praviloma začnejo na Trgu nebeškega miru pred parlamentom Republike Slovenije."

(Kolumnist Ervin Hladnik Milharčič o ideji ministrstva za notranje zadeve, da bi državljanom zaračunala varovanje na neprijavljenih javnih shodih; via Dnevnik)