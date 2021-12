»To ni politična sredina. To so podtaknjenci.«

IZJAVA DNEVA

"Politična sredina ne morejo biti ljudje, ki govorijo o spoštovanju ustave, molčijo pa ob letu in pol neustavnega vladanja z odloki. Ki poudarjajo pomen strokovne javne uprave, podpirajo pa njeno podrejanje interesom in kadrovskim potrebam vladajoče stranke. Ki opozarjajo, da epidemija ne sme biti tema političnih spopadov, delijo pa Twitter objave predsednika vlade, ki vse kritike obtožuje za širjenje virusa. Ki ob govorjenju o položaju Slovenije v EU z besedo ne omenijo bratenja z Madžarsko. Ki si v javni razpravi želijo dostojne kritike, podpirajo pa predsednika vlade pri rušenju vseh meja dostojnega. To ni politična sredina. To so podtaknjenci."

(Kolumnist Primož Cirman o tem, da o preseganju razlik med desnico in levico ne morejo govoriti ljudje, ki zaradi lastnih interesov še vedno podpirajo vladajočo stranko in njenega predsednika; via spletni portal Necenzurirano.si)