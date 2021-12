»Nove stranke so Janševa strategija, da vlada še naprej«

IZJAVA DNEVA

"Dvom bi moralo (razen morda pri preveč modrih analitikih) vzbuditi že to, da so vse nove 'sredinske' stranke oziroma njihovi vodje in člani doslej v vsem brezpogojno podpirali Janšo ter da Janša še ni dal nobene zlobne pripombe o novih strankah. Dvom vzbuja tudi to, da vsi prisegajo na 'povezovanje', eno od najbolj prozornih in nesramnih Janševih laži."

"Nove stranke nimajo nič 'sredinskega' niti nič 'povezovalnega': so preprosto Janševa strategija, da vlada še naprej tako udobno, kot je vladal zadnji dve leti, z virusom kot glavnim virom moči, z odloki namesto zakonov in brez zadržkov, da svoje prostaške manire kaže še v evropskih okvirih."

(Kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je neki analitik suvereno izjavil, da pospešeno ustanavljanje "sredinskih strank" pravzaprav pomeni odvzemanje glasov Janši in slabitev SDS; v Večerovi prilogi V soboto)