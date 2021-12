»Koronakriza bo minila, Janša bo odšel, neoliberalni kapitalizem pa se bo nadaljeval«

Sindikalistka Tea Jarc v posebni številki Mladine MISLITI EPIDEMIJO o tem, da zdaj postaja vedno bolj jasno, zakaj si nikakor ne smemo želeti, da se vrnemo v staro stanje

Tea Jarc

© Borut Krajnc

Na splošno se zdi, da v zadnjem letu in pol te vlade niso zanimale zgodbe in življenjske razmere prebivalk in prebivalcev. Niso slišali mater, ki so v času zaprtja šol morale opravljati delo doma in hkrati prevzeti še vlogo vzgojiteljic in učiteljic, je zapisala sindikalistka Tea Jarc v posebni številki Mladine MISLITI EPIDEMIJO. "Niso slišali dijakov, ki so se samo želeli vrniti nazaj v šole. Prekark in prekarcev, ki še do danes od države niso dobili nikakršne finančne pomoči. Ali starejših, ki so v prenatrpanih domovih za ostarele dobesedno umirali, brez dostopa do bolnišnic. Poslušali niso niti stroke. Enostransko so sprejemali odloke, brez pravega razmisleka, kakšne posledice imajo ti za življenje ljudi. In kot se vedno bolj izkazuje, tudi brez prave pravne podlage, v nasprotju z ustavo. Pod pretvezo reševanja koronakrize so sprejemali zakone in ukrepe, ki delujejo predvsem v njihovo korist, si poviševali plače, sklepali sumljive posle, ki še dandanes ostajajo nepojasnjeni, in izrabljali krizo za politične cilje."

Medtem so se povišale cene blaga in storitev; napoveduje se še povišanje cen ostalih energentov, kot sta plin in elektrika. "Vse to bo vodilo k vedno večji neenakosti in povečanju tveganja za pojav revščine. Za to bodo, po besedah vlade, krivi ljudje sami. Saj so 'delomrzneži'; tisti pa, ki prejemajo denarno socialno pomoč, 'zažiralci javnega proračuna,' poudari Jarc.

"Ta vlada je v teku koronakrize naredila praktično vse narobe. Na vse njene napake opozarjamo že 80 petkov zapored. Vendar pa problem ni samo v vladi," še poudari Jarc.

"Če smo med epidemijo in omejitvami, ki jih je prinašala, vse prevečkrat slišali, da 'komaj čakamo, da bo vse po starem', postaja zdaj vedno bolj jasno, zakaj si nikakor ne smemo želeti, da se vrnemo v staro stanje. V normalnost izkoriščevalskega sistema, ki prav v krizah najbolj očitno razkrije svoje pomanjkljivosti. V sistem, ki že v samem bistvu temelji na razlikah med ljudmi. V sistem, kjer ljudje ne morejo preživeti s svojim delom in ne morejo varčevati za hude čase, v sistem, ki vseskozi izkorišča prav najšibkejše. Brutalnost tega sistema seveda ni povezana samo z vlado Janeza Janše. Koronakriza bo minila, Janez bo odšel, neoliberalni kapitalizem v vsej svoji neizprosnosti pa se bo nadaljeval," je zapisala Jarc.

"Zato se moramo skupaj zoperstaviti sistemu, ki spodbuja uničevanje javnega zdravstva, javnega šolstva, položaja delavk in delavcev, dostopa do javnih storitev, sistemu, ki pozablja na potrebe ljudi. Hkrati pa s tem tudi vladi, ki ji je ta sistem pisan na kožo. Vladi, ki je pozabila na ljudi, na delavke in delavce, na prekarce, na mlade in upokojence. Več kot to, pozabila je tudi na ustavo, na demokracijo in pravno državo," je še zapisala Jarc.

