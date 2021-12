»Samostojne visokošolske zavode večinoma obvladujejo ljudje blizu trenutni vladi«

IZJAVA DNEVA

"Cilj vidim na politični ravni. Samostojne visokošolske zavode večinoma obvladujejo ljudje blizu trenutni vladi. In med njimi kdo včasih tudi brez zadržkov pove, da je tudi na tem področju treba 'uravnotežiti' stvari. Očitno torej verjamejo, da ima politično prepričanje nekoga vpliv na to, kako naj se podaja neka strokovna tematika, čeprav ne bi smelo biti tako, zato želijo uravnotežiti tudi strokovni in znanstveni prostor. To je zelo očitno."

(V. d. direktorja Pedagoškega inštituta Igor Ž. Žagar o posegih v izobraževanje in poskusih vplivanja politike na šolski sistem; v intervjuju za Večer)