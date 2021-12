Golobov prvi politični korak

Javna tribuna gibanja Bodi sprememba, na kateri bodo sodelovali tudi vidni posamezniki, ki vstopajo v politiko

Robert Golob

"Čas je, da se vprašamo, v kakšni državi želimo živeti," so zapisali v gibanju Bodi sprememba, ki bo v četrtek, 16. decembra ob 17- uri v ljubljanskem Kinu Šiška organiziralo javno tribuno, na kateri bodo kot sogovorniki nastopili prof. dr. Dragan Petrovec (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, prof. dr. Mirta Koželj (nekdanja vodja službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki), dr. Robert Golob (nekdanji predsednik uprave GEN-I), prof. dr. Barbara Čenčur Curk (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) in Ivan Gale (soustanovitelj Centra za zaščito žvižgačev). Razpravo bo povezoval Primož Cirman, novinar in odgovorni urednik spletnega portala Necenzurirano.si. Dogodek bodo izpeljali v hibridni obliki, in sicer v živo na lokaciji, obenem pa tudi preko platforme Zoom.

"Slovenija se je v času največjih globalnih izzivov, od epidemije do podnebnih sprememb, znašla v položaju, v katerem so ogroženi njeni demokratični temelji. Pod aktualno vlado se stopnjujejo pritiski na institucije, medije in druge podsisteme družbe. Kritika je nezaželena, vrednota postaja biti tiho. Vse to v času, ko bi se morali največ pogovarjati o sedanjosti in prihodnosti. Izzivov je ogromno. Delamo vedno več, a ne zmanjšujemo zaostanka za Zahodom," so v sporočilu za javnost zapisali pri gibanju Bodi sprememba. Dodali so, da je epidemija podaljšala čakalne dobe v zdravstvu, da energetska kriza draži cene elektrike in ogrevanja ter da je upravljanje države podrejeno interesom vladajočih strank. Poudarili so, da nam kljub največjemu prilivu evropskega denarja v zgodovini grozi »izgubljeno desetletje«.

Bodi sprememba

Namen dogodka je odprta diskusija v zvezi s trenutno politično situacijo, kjer se bodo povezali različni aktivni posamezniki iz civilne družbe in razpravljali o prihodnosti naše države in predvsem o tem, kako v Sloveniji normalizirati življenje.

