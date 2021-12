Je boljši predsednik brez vsebine ali takšen s slabo?

Danes je nov dan

Na Hrvaškem so lani za predsednika države izvolili faliranega premierja in bivšega predsednika tamkajšnjih Socialnih demokratov, Zorana Milanovića. Podobno kot Slovenci so tudi Hrvati izvolili kao levega predsednika, dobili pa bolj desnega.

Oba gospoda, včasih kao socialna demokrata, delujeta izrazito populistično, a se razlikujeta v slogu: medtem ko Pahor stavi na selfije in spoilanje filmov, je Milanovićeva taktika bolj podobna Trumpovi. Pozicioniral se je kot antipod establišmenta, kot človek, "ki pove tako, kot je".

V zadnjih mesecih je tako povedal, da pokol v Srebrenici "ni bil ravno genocid", avstrijske ukrepe v boju z epidemijo pa označil za fašizem. Pojasnil je tudi, da zaposlenih v predsednikovem uradu ne bodo "maltretirali" s pogojem PCT. Bošnjaškega člana Predsedstva BiH Džaferovića je obsodil, da sponzorira mudžahedine, ob tem pa celo odlikoval v Haagu obsojenega vojnega zločinca Ćorića.

Eden s svojo politično praznino, drugi pa z vsebino; oba devalvirata svoji funkciji.

