Toženi v imenu države

Vlada sili državno odvetništvo, da vloži tožbe zoper vidnejše protestnike, in od njih zahteva povračilo milijona evrov stroškov, ki jih je z varovanjem shodov imela policija

Petkova protestnica Sanja Fidler je zato, ker se je v družbi treh ljudi z dežnikom sprehodila mimo državnega zbora, dobila kazen za udeležbo na shodu. (na božični dan leta gospodovega 2020)

© Borut Krajnc

Državno odvetništvo je pristojno za vlaganje tožb v imenu države, torej v najširšem pomenu v imenu vseh nas. Notranji minister Aleš Hojs in njegov nekdanji državni sekretar, sedaj generalni direktor policije Anton Olaj, od državnega odvetništva zahtevata, da (v imenu države) vloži tožbe zoper domnevne organizatorje petkovih protivladnih protestov in protestov proti pogoju PCT. In da s tožbami od njih izterja okoli milijon evrov stroškov, ki naj bi jih policija imela z varovanjem teh shodov.