Sabotaža organov pregona

Vlada je kmalu po začetku delovanja uvedla nenavadno prakso: tožilcev, čeprav so prestali strokovno presojo, ne imenuje, če ji niso všeč. Zdaj je zasedenih le 205 od 268 sistemiziranih delovnih mest za državne tožilce.

Evropska glavna tožilka Laura Kövesi na obisku v Sloveniji z evropskima delegiranima tožilcema Matejem Oštirjem (skrajno levo) in Tanjo Frank Eler ter evropskim tožilcem Jako Brezigarjem (skrajno desno)

© EPPO

»Ti mali koraki nekaj pomenijo. Danes zmanjšajo proračun pravosodnim organom, jutri ne imenujejo tožilcev, dan zatem spremenijo zakonodajo in na koncu neodvisnost pravosodja izgine, z njo pa tudi učinkovitost pri preiskovanju kaznivih dejanj. Če ne želite imeti neodvisnega tožilstva, kako lahko trdite, da se iskreno borite proti korupciji in proti prevaram s sredstvi EU?« je ob obisku Slovenije dejala evropska glavna tožilka Laura Kövesi. In govorila je o Sloveniji.