Kdo lahko premaga SDS?

Štiri mesece pred volitvami dobiva Janez Janša prvega izzivalca, ki ga lahko morda tudi premaga

Predsedovanje EU se končuje brez pribitka na domačem političnem prizorišču.

© Luka Dakskobler

Merjenje javnega mnenja je znanost. Ne gre za preproste klicne centre, ki nabirajo naše odgovore, jih seštevajo, prevedejo v odstotke in nato pokažejo. Zadeva je neprimerno bolj zapletena. Treba je znati narediti pravilen nabor anketirancev, imeti dobro statistično analizo celotnega območja, na katerem se raziskave izvajajo, imeti dobre anketarje, občutljive in empatične, socialno, regijsko, po starosti in spolu pa mora biti vzorec čim boljši približek zajetega področja – upoštevati je treba na primer tudi dejstvo, da so se navade ljudi zaradi razvoja telekomunikacij spremenile. In tudi to ni dovolj. Vse te podatke je treba znati obtežiti, jih obremeniti z napakami in značilnostmi, ki so se pokazale v preteklosti, z natančnostjo urarja opazovati morebitna nenavadna odstopanja.