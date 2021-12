Osebne diskvalifikacije sodnikov so sestavni del političnega podrejanja sodstva

Očitki Masleši, da nima diplome

Vrhovni sodnik Branko Masleša stranki SDS, njihovim sopotnikom in vztrajnikom že desetletje predstavlja simbol vsega, kaj vse naj bi bilo narobe s sodstvom v Sloveniji, resnica in manipulacije jih ne zanimajo /

© Borut Krajnc

Na začetku meseca je Nova24TV, medij v lasti funkcionarjev SDS in madžarskih tajkunov, ki so blizu premieru Viktorju Orbánu, začela namigovati, da vrhovni sodnik in nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša nima diplome. Mediji in spletni portali, združeni pod pokroviteljstvom SDS, odtlej iščejo njegovo diplomo, ugotavljajo, ali je ponarejena, namigujejo, da 69-letni sodnik nima niti pravosodnega izpita, ki je pogoj za opravljanje sodniške funkcije …