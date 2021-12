»Naj bo to opomin stroki«

Mati umrle Katje poudarja, da ne nasprotuje cepljenju, a da mora stroka z našim zdravjem ravnati odgovorno

Janeze Poklukar, minister za zdravje

© Borut Krajnc

Dobra dva meseca sta minila, odkar je zaradi posledic cepljenja s cepivom družbe Janssen umrla 20-letna Katja Jagodic. Te dni se je njena mati Tatjana pogumno odločila, da spregovori v intervjuju za časnik Svet24. Kdor je kdaj občutil stisko in bolečino ob nepričakovani izgubi bližnjega, posebej otroka, ve, kako hromeča čustva so to – česa podobnega si ne želijo predstavljati nobeni starši. Upravičeno je, da se pojavijo občutki besa in nemoči, da mati ali oče išče krivca za to, kar se je zgodilo otroku.