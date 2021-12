»Upravljanje države pod to vlado je mafijsko«

IZJAVA DNEVA

"Upravljanje države pod to vlado je ‒ mafijsko. Kdor se ne ukloni SDS, je odstranjen. In kdor ne prihaja iz pravega klana, kroga, stranke, nima šans biti imenovan na vplivne položaje, ne glede na sposobnost. Cilj take politike je državo, gospodarstvo in medije podrediti oligarhiji, ki si jo je okoli sebe zbral Janez Janša ‒ od Francija Matoza do Roka Snežiča. Preiskavo, ki jo je proti predsedniku vlade (končno) napovedala KPK, zato seveda pozdravljamo. A ključne bodo volitve - in pripravljenost bodoče koalicije, da s temi zavržnimi praksami naredi radikalen prelom."

(Komentar koordinatorja stranke Levica Luke Mesca glede postopka Protikorupcijske komisije (KPK) zoper Janeza Janšo v povezavi s kadrovskimi menjavami v DUTB)