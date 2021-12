Kdo pošilja ljudi v smrt?

Macheath48 / Wikimedia Commons

Pred nekaj dnevi smo obeležili 80. obletnico izvršitve smrtnih obsodb drugega tržaškega procesa. Peterica je umrla tudi zaradi retorike nestrpnosti in nacionalizma, ki so ju podkrepili hujskači sovraštva v črnih srajcah. Na valu nacionalizma, sovraštva in ekonomskih interesov so tudi danes določene skupine ljudi izključene iz družbe.

Pogleda ni treba usmeriti proti poljsko-beloruski meji, saj imamo ljudi, ki potrebujejo zaščito in pomoč, tudi pri nas. Zaradi omejujočih in ksenofobnih politik so ljudje postavljeni v tako brezupne situacije, da so primorani tvegati življenje, da bi se lahko zatekli na varno pred preganjanjem in konflikti v domovini.

Žrtve teh politik(ov) so nedolžni ljudje, ki so krivi le tega, da se niso rodili na “pravem koščku” planeta. V to skupino sodi tudi nedavni dogodek na Dragonji ali pa zadnja v vrsti smrti v taborišču le lučaj stran od Evropske prestolnice kulture. Več kot očitno je treba odpraviti militaristične in ksenofobne politike, ki cvetijo v imenu kapitala.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.