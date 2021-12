»Uspeh Janševega predsedovanja je, da je Orbanu in Morawieckemu večkrat ponudil oder«

IZJAVA DNEVA

"Ko je vlada Janeza Janše prevzemala predsedovanje Svetu EU, to ni storila v državi, ki je pomirjena sama s sabo. Da bi Janša s svojo politiko razumevanja za Poljsko in Madžarsko pomiril tudi Evropo, medtem ko je državo vodil po njunih poteh, se kregal z evropskimi poslanci in evropskimi komisarji ter s politično macolo udrihal po družbenih podsistemih, je bil že od začetka izgubljen osebni projekt premierja, ki z vseevropskimi interesi ni imel kaj veliko skupnega. Uspeh Janševega predsedovanja je, da je Orbanu in Morawieckemu večkrat ponudil oder, da povesta svoja znana stališča o Evropi in na tak način branita svojo domačo in evroskeptično politiko. Več od tega ni dosegel in Evropska unija danes zaradi tega ni nič kaj složnejša. Visoki cilj spodbujanja širitve na zahodni Balkan se je z vrhom mlačnih sporočil z Brda tudi izjalovil. Premierju, čigar vpletenost v pojav non-paperja o ponovnem risanju meja na zahodnem Balkanu še vedno ostaja nejasna, vloga oživitelja širitvenega procesa ni bila dana."

(Novinar Aleš Gaube o predsedovanju Slovenije Svetu EU; via Dnevnik)