Žižek: »Zdi se, da se približujemo točki preloma«

Filozof dr. Slavoj Žižek v posebni številki Mladine MISLITI EPIDEMIJO o tem, kako bi nam katastrofični pristop Donalda Rumsfelda z neznanimi neznankami v primeru Iraka lahko pomagal v spopadu s covidno krizo

Slavoj Žižek

© Uroš Abram

Pokojni ameriški obrambni minister Donald Rumsfeld je med iraško vojno nekajkrat kolosalno napačno presodil razmere. A naj se sliši še tako čudno, bi se način razmišljanja, ki je privedel do teh groznih napak, lahko izkazal za neprecenljivega pri reševanju trenutne globalne krize, je zapisal filozof dr. Slavoj Žižek v posebni številki Mladine MISLITI EPIDEMIJO.

"Donald Rumsfeld, obrambni minister v vladi predsednika Geralda Forda in Georga W. Busha ter eden glavnih snovalcev ameriškega napada na Irak, je umrl 29. junija letos v starosti oseminosemdeset let. V spomin se bo zapisal predvsem zaradi katastrofalnih posledic invazije na Irak," poudari Žižek.

"Cilj ameriškega vojaškega posredovanja ni bil le odpraviti 'grožnje zaradi iraškega orožja za množično uničevanje' (ki ga po okupaciji Iraka sploh niso našli), temveč tudi preobraziti Irak v sodobno posvetno državo, zmožno omejiti iranski vpliv. A Iran je le še poglobil svoj vpliv v Iraku, islamski fundamentalizem se je razmahnil, številni kristjani so zapustili državo, ženske so izrinili iz javnega življenja in iz zmešnjave v Iraku se je dvignila Islamska država," je zapisal Žižek.

"Zdaj se zdi, da se približujemo točki preloma – a prepričani ne moremo biti, saj je takšne točke mogoče nedvoumno prepoznati šele, ko je že prepozno."



"Februarja 2002 je Rumsfeld nekoliko amatersko pofilozofiral o odnosu med znanim in neznanim. 'Obstaja znano, ki je znano. To so stvari, za katere vemo, da so znane. Vemo tudi, da obstajajo znane neznane stvari. To pomeni stvari, za katere vemo, da jih ne vemo. A tu je še neznano, ki je neznano. To so stvari, za katere ne vemo, da jih ne vemo,' je povedal, ko so ga povprašali po dokazih, da bi Irak orožje za množično uničevanje lahko dobavljal terorističnim skupinam," poudari Žižek.

"Pozabil pa je dodati ključni četrti izraz, to je neznano, ki je znano, oziroma stvari, za katere ne vemo, da jih vemo – kar je ravno freudovsko nezavedno, védenje, ki se ne pozna, kot je govoril Lacan. Če je Rumsfeld mislil, da glavno nevarnost v spopadu z Irakom predstavlja tisto, za kar ne vemo, da ne vemo, Huseinove grožnje, ki se jih sploh nismo zavedali, bi se moral naš odgovor glasiti, da velja prav nasprotno: da so najnevarnejše stvari, za katere ne vemo, da jih vemo, zanikana prepričanja in domneve, za katere se sploh ne zavedamo, da jih upoštevamo," je zapisal Žižek.

"Razlika med neznanimi neznankami in neznanimi znanimi stvarmi je danes še pomembnejša kot kdaj prej," je še zapisal Žižek.

