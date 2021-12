VIDEO: V kakšni državi želimo živeti?

Videoposnetek javne tribune o nujnosti normalizacije Slovenije

Udeleženci javne tribune V kakšni državi želimo živeti?, ki jo je pripravilo gibanje Bodi sprememba, so v razpravi poudarili nujnost normalizacije države, kar naj bi po njihovi oceni prinesle volitve. Razprava je zaradi napovedane politične aktivacije nekdanjega predsednika uprave Gen-I Roberta Goloba pritegnila tudi veliko pozornosti. Na njej so sodelovali tudi prof. dr. Dragan Petrovec (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, prof. dr. Mirta Koželj (nekdanja vodja službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki), prof. dr. Barbara Čenčur Curk (Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) in Ivan Gale (soustanovitelj Centra za zaščito žvižgačev).

Pt_wR4wa6LM