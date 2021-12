Simoniti kot Janšev bojevnik, ki stopnjuje kulturni boj

IZJAVA DNEVA

"Poudarjeno se ga čuti kot predstavnika desne politične provenience, kar za kulturo in umetnost nikoli ne more biti dobro. Na direktorska mesta postavlja mišljenjsko sorodne kadre, in to za ceno umika izkazano sposobnejših in kakovostnejših direktorjev v javnih zavodih. Bolj kot v prvem mandatu je nestrpen do kritičnih, a hkrati doma in v tujini uspešnih nevladnih organizacij na področju kulture. Njihovo preganjanje z Metelkove 6 je prozorno, nepotrebno, nekorektno. Nič manj ni na mestu mrcvarjenje filmarjev in Slovenskega filmskega centra. Absolutno zunaj razuma je bila dodelitev statusa društva v javnem interesu 'rumenim jopičem', ki odkrito koketirajo z nacizmom. Kot sinu očeta, ki so ga nacisti zverinsko umorili, mi ni vseeno, da to dopušča moj kulturni minister. Pred menoj torej ni več tisti nekoč že viden minister, saj ga doživljam v novi podobi kot izpostavljenega Janševega bojevnika, ki stopnjuje kulturni boj."

(Mitja Rotovnik, nekdanji direktor Cankarjevega doma, o ignoranci ministra za kulturo Vaska Simonitija; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)