»Vzporedna realnost, v kateri živijo Janez Janša in njegovi politični sopotniki«

IZJAVA DNEVA

"Šovinizem, homofobija, spodbujanje rasne in verske nestrpnosti, uničevanje institucij, napadi na medije, grožnje državljanom, sramotenje države pred Evropo in svetom so le latentne posledice, na katere vladajoča garnitura netalentiranih politikov pristaja v zameno za zdravljenje lastnih frustracij. Slovenija zato potrebuje normalizacijo, ki pogojuje sestop iz vlaka vzporedne realnosti, v kateri živijo Janez Janša in njegovi politični sopotniki. Vsi problemi z volitvami ne bodo rešeni, ampak sprememba oblasti je možnost, da normaliziramo medsebojne odnose in nehamo slediti politiki, ki nas kolektivno pelje v pogubo."

(Politolog in kolumnist dr. Alem Maksuti o tem, da Slovenija potrebuje normalizacijo; via Večerova priloga V soboto)